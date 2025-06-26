«Прогнившее насквозь». Администрация Трампа призвала ликвидировать Голос Америки

Голос Америки был создан во время Второй мировой войны для распространения объективной информации (Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Кари Лейк, представитель администрации Дональда Трампа, ответственная за надзор за государственными СМИ, выступила за ликвидацию Агентства США по глобальным медиа (USAGM), в которое входит в том числе Голос Америки ( VOA).

Об этом сообщает Associated Press.

Во время слушаний в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Лейк заявила, что USAGM является «прогнившим насквозь» и что все структуры, которые еще можно сохранить, следует передать под контроль Государственного департамента США.

По ее словам, согласно указанию президента Трампа, государственные СМИ необходимо максимально сократить. Она охарактеризовала отдельные программы VOA как «антиамериканские» или «либерально предвзятые».

Президент Трамп поддержал эту позицию в соцсети Truth Social, призвав к полному прекращению существования «Голоса Америки», который, по его мнению, является «рупором демократов».

Кари Лейк также раскритиковала так называемый «фаервол» — законодательную норму 1994 года, которая запрещает вмешательство правительственных чиновников в редакционную политику независимых СМИ. Она заявила, что этот механизм «препятствует борьбе с предвзятыми или антиамериканскими материалами».

При этом подчеркивается, что Голос Америки был создан во время Второй мировой войны для распространения объективной информации как элемент «мягкой силы» в продвижении интересов США в авторитарных странах.