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В США госпитализировали 24 сотрудника Amazon из-за средства для отпугивания медведей

Сегодня, 09:39
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Один из пострадавших на складе - в критическом состоянии

В США госпитализировали 24 сотрудника крупнейшего онлайн-магазина Amazon из-за средства для отпугивания медведей.

Как сообщает ВВС, инцидент произошел на складе компании в Нью-Джерси. Предположительно, упаковка, где находился спрей, оказалась повреждена. 

У работников склада возникли проблемы с дыханием, заслезились глаза и заболело горло.

Один из госпитализированных находится в критическом состоянии. Еще 30 человек обратились за помощью к чрезвычайным службам на месте инцидента.

Отмечается, что всего на складе работает около 3 тысяч сотрудников.

Компания начала расследование.

Теги:   Отравление людей Amazon США

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