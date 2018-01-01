В США госпитализировали 24 сотрудника Amazon из-за средства для отпугивания медведей
Сегодня, 09:39
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В США госпитализировали 24 сотрудника крупнейшего онлайн-магазина Amazon из-за средства для отпугивания медведей.
Как сообщает ВВС, инцидент произошел на складе компании в Нью-Джерси. Предположительно, упаковка, где находился спрей, оказалась повреждена.
У работников склада возникли проблемы с дыханием, заслезились глаза и заболело горло.
Один из госпитализированных находится в критическом состоянии. Еще 30 человек обратились за помощью к чрезвычайным службам на месте инцидента.
Отмечается, что всего на складе работает около 3 тысяч сотрудников.
Компания начала расследование.