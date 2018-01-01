В США госпитализировали 24 сотрудника Amazon из-за средства для отпугивания медведей Сегодня, 09:39 100 Цей матеріал також доступний українською Один из пострадавших на складе - в критическом состоянии

В США госпитализировали 24 сотрудника крупнейшего онлайн-магазина Amazon из-за средства для отпугивания медведей.

Как сообщает ВВС, инцидент произошел на складе компании в Нью-Джерси. Предположительно, упаковка, где находился спрей, оказалась повреждена.

У работников склада возникли проблемы с дыханием, заслезились глаза и заболело горло.

Один из госпитализированных находится в критическом состоянии. Еще 30 человек обратились за помощью к чрезвычайным службам на месте инцидента.

Отмечается, что всего на складе работает около 3 тысяч сотрудников.

Компания начала расследование.