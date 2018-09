В США футбольный клуб отблагодарил болельщиков, разбросав с вертолета несколько тысяч долларов - видео

Американский футбольный клуб Лас-Вегас Лайтс во время перерыва в поединке с Лос-Анжелес Гэлакси разбросал с вертолета $5 тысяч.

Соответствующие видео были опубликованы в Twitter команды.

Таким образом руководство клуба решило отблагодарить болельщиков за поддержку.

What happens in Vegas....

ends up all over your timeline.



$5,000 Helicopter Cash Drop: ✔️???? pic.twitter.com/XlvRQJ7hTs