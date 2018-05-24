В США фура столкнулась со школьным автобусом, есть пострадавшие

В настоящий момент в критическом состоянии находится один человек

В американском штате Висконсин фура столкнулась со школьным автобусом, в результате чего пострадали 20 человек, сообщает NBC15 со ссылкой на местные власти.

Как сообщается, на момент аварии в салоне автобуса находилось 33 человека. По информации телеканала, четыре человека получили серьезные травмы, двоих из которых доставили в больницу на медицинском вертолете.

UPDATE: Nine injured after semi hits school bus carrying Milwaukee area students in Columbia Countyhttps://t.co/nYV2aqsvZZ pic.twitter.com/WGKrNLuRN3 — CBS 58 News (@CBS58) 23 мая 2018 г.

Как сообщил представитель одного из медучреждений, в настоящий момент в критическом состоянии находится один человек.

По данным властей, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в школьный автобус, который остановился на обочине из-за технических проблем.

Напомним, в американском штате Нью-Джерси школьный автобус, который вез детей на экскурсию, и самосвал столкнулись на загородном шоссе, в результате автобус перевернулся на крышу и получил значительные повреждения. В результате аварии два человека погибли, 43 пострадали.