В США фура столкнулась со школьным автобусом, есть пострадавшие

В американском штате Висконсин фура столкнулась со школьным автобусом, в результате чего пострадали 20 человек, сообщает NBC15 со ссылкой на местные власти.

Как сообщается, на момент аварии в салоне автобуса находилось 33 человека. По информации телеканала, четыре человека получили серьезные травмы, двоих из которых доставили в больницу на медицинском вертолете.

UPDATE: Nine injured after semi hits school bus carrying Milwaukee area students in Columbia Countyhttps://t.co/nYV2aqsvZZ pic.twitter.com/WGKrNLuRN3