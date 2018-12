В США эвакуировали редакцию CNN из-за сообщения о бомбе

"Мы были эвакуированы в разгар моего шоу в прямом эфире. Сообщение о бомбе", - написал ведущий телеканала Дон Лемон на своей странице в Twitter.

We were evacuated in the middle of my live show. Bomb threat. We’re running taped programming. NYPD is investigating. Stay tuned. #cnn #nypd

Сотрудники правоохранительных органов и пожарные машины перекрыли район для движения автомобилей и пешеходов, говорится в сообщении на сайте телеканала.

CNN's New York offices and studios have been evacuated due to a phoned bomb threat, the company says. In the meantime, the network has gone to taped programming. https://t.co/4cR6kjgA20 pic.twitter.com/XqekxFfX0X