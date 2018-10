В США ребенок измельчил в шредере тысячу долларов, предназначенных для выплаты долга

В американском штате Юта родители обнаружили пропажу более 1000 долларов, которые они откладывали для выплаты долга, в измельчителе для бумаги. Виновником оказался ихний двухлетний ребенок Лео.

Об этом сообщает CNN.

$1060 лежали в конверте. Бен и Джеки Белнап собирали деньги, чтобы вернуть долг родителям супруга. В какой-то момент они обнаружили, что конверт пропал.

Пара нашла купюры в мусорном контейнере измельчителя для бумаги. Деньги выпали из него как конфетти.

“Лео помогает мне уничтожать на шредере нежелательную почту или важные документы, от которых мы хотим избавиться”, — призналась Джеки.

Интересно, что семья может восстановить измельченные купюры отправив их в Министерство финансов США для обмена.

So me and my wife had been saving up to pay for our @Utah_Football tickets in cash. We pulled our money out yesterday to pay my mom for the season... Well we couldn’t find the envelope until my wife checked the shredder. Yup. 2 year old shredded $1,060. pic.twitter.com/93R9BWAVDE