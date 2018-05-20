В США допросили экс-нардепа Артеменко, который предлагал Белому дому план примирения Украины и России

Лишенного гражданства и мандата народного депутата Украины Андрея Артеменко допросила команда специального прокурора США Роберта Мюллера.

Соответствующее заявление сам Артеменко сделал изданию POLITICO.

В частности, команда Роберта Мюллера встречалась в течение прошлого года с украинским законодателем, который находится в центре противоречивого плана покончить с "конфликтом" с Россией, оказывая давление на него с целью получить подробную информацию о взаимодействии с чиновниками администрации президента США Дональда Трампа.

Андрей Артеменко рассказал, что агенты ФБР подходили к нему с "различными вопросами" в ходе "по крайней мере" двух интервью о его "встречах и вопросах, которые обсуждались на различных уровнях американского политического устройства".

"Среди них - конгрессмены, сенаторы и представители администрации Белого дома", - добавил он в телефонном разговоре в пятницу, 18 мая, после встречи с членами команды спецпрокурора Мюллера.

Смотрите также

Хотя Артеменко отказался назвать имена конкретных людей, о которых спрашивали ФБР, озвученные им детали пролили новый свет на работу спецпрокурора, возглавляющего расследование попыток России вмешаться в президентские выборы в 2016 году, и будет ли кампания Трампа способствовать этим усилиям.

В целом, по словам Артеменко, ему был представлен список из более чем 140 вопросов, и впоследствии он должен появиться под присягой перед большим жюри 1 июня.

Артеменко привлек внимание американских расследователей из-за его попытки установить альтернативный канал для сделки с президентом Трампом, при котором его администрация отменила бы антироссийские санкции, введенные Белым домом при его предшественнике Бараке Обаме. Согласно "плану Артеменко", в обмен Кремль должен был вывести свои войска из Донбасса, тогда как в стране был бы проведен референдум по "передаче Крыма в аренду" на 50-100 лет.

По данному факту Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена). Также следствие собрало доказательства, что Артеменко получил гражданство Канады и имеет паспорт этой страны.

В результате в Украине Артеменко лишили депутатского мандата и гражданства.