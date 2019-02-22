В США демократы заявили о необходимости опубликовать расследование Мюллера Сегодня, 04:19 322 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Сенатор Ричард Блументаль ЕРА

Сенатор от Демократической партии Ричард Блументаль заявил, что для блага общество необходимо будет опубликовать результаты расследования Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы.

"Если генпрокурор Уильям Барр не вынесет обвинений... и если не будет раскрыт отчет для общественности, люди будут чувствовать, что происходит сокрытие фактов", - заявил Блументаль.



Он также сообщил, что результаты полного отчета о расследовании Мюллера может запросить Юридический комитет Конгресса.

AG William Barr “has to make a decision — is he going to be the people’s lawyer or is he going to be the President’s lawyer?” @SenBlumenthal says as sources tell CNN that the Justice Department is preparing for Mueller report as early as next week. https://t.co/o1rWjoIe29 pic.twitter.com/ZR9AXMOTqa — New Day (@NewDay) 21 февраля 2019 г.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Генпрокурор США может через неделю объявить о завершении российского расследования Мюллера.

Роберт Мюллер, бывший глава ФБР, уполномочен Минюстом США расследовать вмешательство РФ в президентские выборы 2016 года. Он, в частности, занимается расследованием возможного сговора избирательного штаба Дональда Трампа и РФ.

Дональд Трамп отрицает сговор с россиянами, а расследование считает "охотой на ведьм". Глава Белого дома также неоднократно грозился прекратить расследование Мюллера, однако не спешит этого делать из-за политических последствий.

В рамках этого расследования суд присяжных признал виновным бывшего главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, который сотрудничал с Партией регионов и экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

Бывший личный адвокат и помощник Дональда Трампа Майкл Коэн был приговорен к трем годам заключения за махинации при финансировании предвыборных кампаний, а также лжесвидетельство.