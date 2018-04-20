В США демократы подали многомиллионный иск на Россию, предвыборный штаб Трампа и WikiLeaks

Комитет Демократической партии США в пятницу, 20 апреля, подал многомиллионный иск против правительства России, предвыборного штаба Дональда Трампа и организации WikiLeaks по делу о хакерских атаках с целью помочь действующему президенту США выиграть в гонке в 2016 году.
Об этом сообщила газета The Washington Post.
Демократы требуют признаний в сговоре для взлома компьютерных сетей партии.
Жалоба, поданная в федеральный окружной суд Манхэттена, утверждает, что высокопоставленные представители штаба Трампа сговорились с российским правительством и его военным разведывательным агентством. Сговор имел целью нанесение ущерба Клинтон и помочь Трампу.
Кроме того, они требуют многомилионную компенсацию. Сумма иска не указывается.
Непосредственно Трамп не указан ответчиком в этом иске. Однако туда вошли его соратники, а также российское Главное разведуправление (ГРУ).
В иске Россию обвиняют в хакерских атак на сети Демократической партии в 2015 и 2016 году, и что представители предвыборного штаба Трампа неоднократно получали информационную помощь из РФ.
Россия отрицает вмешательство в президентские выборы США в 2016 году. Трамп считает расследование ФБР о возможном сговоре с правительством РФ политической охотой на ведьм и отрицает любой сговор с Москвой.
Напомним, в феврале демократы из спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США обнародовали отредактированную версию служебной записки по предполагаемому вмешательству России в выборы президента США в ноябре 2016 года.
В конце марта стало известно, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера выявило связь бывшего чиновника в кампании Трампа Рика Гейтса, который также был бизнес-партнером Пола Манафорта, с экс-представителем российской разведки во время президентской кампании.
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