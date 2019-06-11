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В США демократы не исключили возможность импичмента Трампа

Сегодня, 22:08
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В США демократы не исключили возможность импичмента Трампа - фото

REUTERS/Carlos Barria

Дональд Трамп

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что вопрос импичмента президента Дональда Трампа остается на рассмотрении, но требует дополнительного обоснования.

Об этом сообщает CNN.

«Это (вопрос импичмента — ред.) не снят с рассмотрения», — сказала она.

Однако, Пелоси выступила против немедленного начала процесса импичмента Трампа на фоне призывов ее однопартийцев, в том числе тех, кто участвует в выборах президента США.

В этой связи Пелоси поставила под вопрос эффективность процесса импичмента на нынешнем этапе из-за отсутствия доказательств, которые гарантировали бы конечную цель этих усилий.

«Если вы начинаете процедуру импичмента, получаете вы больше информации?» — отметила Пелоси, добавив, что все завершится обжалованием в судах.

Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер в ходе почти двухгодичного расследования не нашел доказательств сговора между избирательным штабом президента США Дональда Трампа и россиянами во время выборов президента 2016 года.

Министерство юстиции США опубликовало отредактированную версию 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

Накануне Мюллер объявил, что официально закрывает офис специального прокурора и уходит из Министерства юстиции.

Теги:   Импичмент Дональд Трамп США

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