В США демократы не исключили возможность импичмента Трампа Сегодня, 22:08 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Carlos Barria Дональд Трамп REUTERS/Carlos Barria

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что вопрос импичмента президента Дональда Трампа остается на рассмотрении, но требует дополнительного обоснования.

Об этом сообщает CNN.

«Это (вопрос импичмента — ред.) не снят с рассмотрения», — сказала она.

Однако, Пелоси выступила против немедленного начала процесса импичмента Трампа на фоне призывов ее однопартийцев, в том числе тех, кто участвует в выборах президента США.

В этой связи Пелоси поставила под вопрос эффективность процесса импичмента на нынешнем этапе из-за отсутствия доказательств, которые гарантировали бы конечную цель этих усилий.

«Если вы начинаете процедуру импичмента, получаете вы больше информации?» — отметила Пелоси, добавив, что все завершится обжалованием в судах.

Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер в ходе почти двухгодичного расследования не нашел доказательств сговора между избирательным штабом президента США Дональда Трампа и россиянами во время выборов президента 2016 года.

Министерство юстиции США опубликовало отредактированную версию 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

Накануне Мюллер объявил, что официально закрывает офис специального прокурора и уходит из Министерства юстиции.