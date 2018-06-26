В США автора комиксов приговорили к пожизненному заключению за жестокое убийство невесты из Украины

В США автора комиксов и сценариста Блейка Лейбела приговорили к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения за жестокое убийство своей невесты из Украины Яны Касьян.

Как передает ABC7.com, Лейбел признан виновным в убийстве первой степени и пытках. Судья Марк Э. Уиндхэм, зачитывая приговор, отметил "глубокую жестокость" убийцы.

Мать жертвы, Ольга Касьян, произнесла эмоциональную речь в суде: "Нет слов, чтобы выразить боль и отчаяние в моем сердце. Я никогда не думала, что моя жизнь сломается. В течение двух лет я спрашивала Бога и себя: «Почему? Почему моя дочь подверглась этим бесчеловечным пыткам и страданиям?" Потому что она хотела смеяться и любить? Потому что она хотела иметь ребенка и семью?"

Напомним, что в 2016 году канадского автора комиксов и сценариста Блейка Лейбела обвинили в убийстве и пытках его девушки из Украины Яны Касьян. Пара жила вместе в Западном Голливуде. Украинка родила общего ребенка за несколько недель до смерти.

Согласно данным судмедэкспертизы, Касьян была найдена в постели с тупой травмой головы без скальпа. Перед смертью ее пытали и изуродовали, а тело было полностью обескровлено. Ее скальп так и не был найден.

Прокуроры заявили, что ужасное убийство напоминает один из графических романов Лейбела о серийном убийце под названием Синдром.