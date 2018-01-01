Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Александр Гольц
Путину удалось схватить Трампа за рукав
Роман Бессмертный
Над миром повисло облако противостояния
Мустафа Найем
Мы для них аномалия
Андрей Пионтковский
Операция "Трампнаш" завершилась. Что дальше?

В США автобус с детской футбольной командой попал в ДТП: есть погибший и десятки пострадавших

Сегодня, 15:23
4
Цей матеріал також доступний українською

Автобус с детской футбольной командой съехал с дороги и перевернулся

Фото: CNN

В американском штате Арканзас в районе города Бентон автобус с детской футбольной командой попал в ДТП.

В полиции штата сообщили, что в результате ДТП погиб один человек, еще около 40 пострадали.

Автобус, который направлялся из Техаса в город Мемфис штата Теннесси, съехал с дороги и перевернулся. Водителя транспортного средства допрашивают.

По данным полиции, детская футбольная команда участвовала в матче чемпионата в Далласе.

Напомним, 21 ноября на Бруклинском мосту в Нью-Йорке произошло масштабное ДТП, в результате которого один человек погиб, шестеро были ранены.

Теги:   Автобус ДТП США

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Страны

Сегодня, 15:19

article_img
Чехия обвинила Россию в кибератаках на МИД

Читайте также

Мир

Сегодня, 13:28

article_img
Новое перемирие и старая война. Главные итоги саммита G20 для мира и Украины
Геополитика

Сегодня, 10:59

article_img
МИД Украины отреагировал на обозначение Севастополя российским городом в Книге рекордов Гиннеса
События

Сегодня, 10:22

article_img
Выходные в декабре 2018: сколько дней будут отдыхать украинцы