В США автобус с детской футбольной командой попал в ДТП: есть погибший и десятки пострадавших
Сегодня, 15:23
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В американском штате Арканзас в районе города Бентон автобус с детской футбольной командой попал в ДТП.
В полиции штата сообщили, что в результате ДТП погиб один человек, еще около 40 пострадали.
Автобус, который направлялся из Техаса в город Мемфис штата Теннесси, съехал с дороги и перевернулся. Водителя транспортного средства допрашивают.
По данным полиции, детская футбольная команда участвовала в матче чемпионата в Далласе.
Напомним, 21 ноября на Бруклинском мосту в Нью-Йорке произошло масштабное ДТП, в результате которого один человек погиб, шестеро были ранены.