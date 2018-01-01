В США автобус с детской футбольной командой попал в ДТП: есть погибший и десятки пострадавших Сегодня, 15:23 4 Цей матеріал також доступний українською Автобус с детской футбольной командой съехал с дороги и перевернулся Фото: CNN

В американском штате Арканзас в районе города Бентон автобус с детской футбольной командой попал в ДТП.

В полиции штата сообщили, что в результате ДТП погиб один человек, еще около 40 пострадали.

Автобус, который направлялся из Техаса в город Мемфис штата Теннесси, съехал с дороги и перевернулся. Водителя транспортного средства допрашивают.

По данным полиции, детская футбольная команда участвовала в матче чемпионата в Далласе.

Напомним, 21 ноября на Бруклинском мосту в Нью-Йорке произошло масштабное ДТП, в результате которого один человек погиб, шестеро были ранены.