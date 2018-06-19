В США арестовали украинку за выращивание марихуаны на $1,4 млн

Во время обыска были обнаружены и изъяты 130 кг марихуаны и 86 живых растений

В американском городе Вудленд Парк, штат Колорадо, по подозрению в нелегальном выращивании марихуаны арестовали 52-летнюю украинку Светлану Азовскую, сообщает офис шерифа округа Теллер на странице в Facebook.

Окружной шериф и сотрудники городского отделения полиции с ордером совершили рейд в доме украинки. Во время обыска были обнаружены и изъяты 130 кг марихуаны и 86 живых растений. Стоимость изъятых наркотиков по предварительной оценке составляет 1,4 млн долларов.

Подозреваемой оказалась 52-летняя Светлана Азовская, гражданка Украины. Сейчас ей инкриминируют незаконное выращивание марихуаны, что влечет за собой уголовную ответственность.

Ранее сообщалось, что парламент Канады проголосовал за легализацию марихуаны.