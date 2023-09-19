В США арестовали россиянина, причастного к доставке микроэлектроники двойного назначения в РФ 19 сентября, 12:17 Министерство юстиции США (Фото:Wikipedia)

В США арестовали гражданина России из-за его вероятного участия в схеме незаконной переправки микроэлектроники двойного назначения американского производства в Россию.

Об этом говорится в заявлении Министерства юстиции США.

Подозреваемым оказался 51-летний Максим Марченко, который некоторое время проживал в Гонконге. Ему предъявили обвинения в сговоре с целью обмана США и преступлениях, связанных с контрабандой, мошенничеством и отмыванием денег.

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«Сегодняшние действия подкрепляют обязательства Департамента защищать безопасность США и противодействовать российской агрессии в Украине путем строгого соблюдения наших законов об экспортном контроле», — сказал помощник генерального прокурора Мэтью Олсен.

Прокурор США Дэмиан Уильям заявил, что Марченко и другие участники схемы использовали подставные компании и другие обманные средства, чтобы вывезти микроэлектронику, произведенную в США, в частности для прицелов, очков ночного видения, тепловой оптики и систем вооружения для использования россиянами.

«Этот офис будет неустанно преследовать тех, кто стремится нарушить закон США, чтобы поставлять России военные технологии», — добавил Уильям.

Согласно судебным документам, среди гонконгских подставных компаний, которыми руководит Марченко, — Alice Components, Neway и RG Solutions.

Марченко и двое соучастников, которые также являются гражданами России, руководили сетью незаконных закупок в России, Гонконге и других странах за рубежом.

Эта закупочная сеть мошенническим путем получила от американских дистрибьюторов большое количество микроэлектроники двойного назначения военного класса, в частности микродисплеев OLED, от имени российских конечных получателей.

Отмечается, что для реализации этой схемы Марченко и соучастники использовали подставные компании, расположенные в Гонконге, и другие обманные средства, чтобы скрыть от правительственных учреждений США и дистрибьюторов, что микродисплеи OLED предназначены для России.

Технология, которую Марченко и его напарники приобрели мошенническим путем, может применяться в прицелах, устройствах ночного видения, тепловой оптике и других системах оружия.

Они заявили, что участники схемы ложно отчитывались американским дистрибьюторам, что Alice Components отправляет поставки конечным пользователям в Китае, Гонконге и других странах для якобы использования в электронных микроскопах для медицинских исследований.

Всего в период с мая 2022 года по август 2023 года подставные компании Марченко привлекли более 1,6 миллиона долларов на поддержку усилий сети закупок по контрабанде OLED-микродисплеев в Россию.

Судья федерального окружного суда определит приговор после рассмотрения инструкций США по вынесению наказания и других законодательных факторов.

Ранее в СМИ сообщали, что Россия активно ввозит критические компоненты с Запада для производства оружия в обход санкций. Значительная часть материалов проходит через Китай, более 60% импортируемых компонентов происходят из компаний США.

В мае США и другие страны-члены G7 согласились ввести меры экспортного контроля и санкций, направленные на ограничение доступа России к товарам двойного использования. Соглашение было заключено через три месяца после того, как администрация Байдена объявила о новых правилах, которые ограничивают торговлю технологиями между Россией и США.