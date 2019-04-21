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В США арестовали подростков, которые планировали массовое убийство – СМИ

Сегодня, 08:37
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В США арестовали подростков, которые планировали массовое убийство – СМИ - фото

Rick Wilking/Reuters

Делом подростков занимается полиция

В американском штате Флорида арестовали 14-летних школьниц, которые планировали массовое убийство, пишет The Daily Beast со ссылкой на текущее расследование.

По данным издания, подростки готовили убийство девяти человек. Они составили тщательный план с именами шести выбранных жертв, а также кодовыми аббревиатурами относительно других. Эти записи были собраны в папку под названием "Проект 11/9" с пометками "частная информация" и "не открывать".

Папку нашла учительница школы, в которой учатся девочки. По ее словам, подростки начали паниковать, когда не нашли свою папку.

В ней также были данные о том, где купить огнестрельное оружие, что одеть и как избавиться от тел убитых.

Ученицам грозят обвинения по девяти пунктам заговора с целью убийства, а также по трем пунктам заговора с целью похищения. Заседание по делу запланировано на понедельник, 22 апреля.

Теги:   Подростки Умисне вбивство США

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