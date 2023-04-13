В США арестовали подозреваемого в сливе секретных документов — NYT 13 апреля, 21:28 NV

ФБР в четверг, 13 апреля, арестовала подозреваемого в публикации засекреченных документов США в Норт-Дайтоне, штат Массачусетс. Об этом сообщает The New York Times.

Источник CNN среди американских чиновников заявил, что речь о 21-летнем военнослужащим Нацгвардии ВВС США Джеке Тейшейре, который, как считается, стоит за обнародованием секретных документов в Сети.

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Журналист NYT Кристиан Трибер ранее сообщил, что правоохранители приехали к дому матери Тейшейры.

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