В США арестовали мужчину, отправлявшего ФБР и ЦРУ взрывчатые вещества

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Пхана задержали в его доме в городе Эверетт
Фото: The Seattle Times

Пхана задержали в его доме в городе Эверетт

Федеральное бюро расследований арестовало 43-летнего Тан Конг Пхана, подозреваемого в отправке посылок со взрывчатыми веществами военным и правительственным структурам США.

Как сообщает The Seattle Times, в них содержались емкости с порохом или другой взрывчаткой, фитилем и маленьким устройством GPS.

Кроме того, среди отправлений мужчины были также письма, в которых говорилось о терроризме, нейропсихологии, контроле за сознанием и других темах.

Всего было разослано 10 подобных посылок. В частности, они были отправлены в отделения ЦРУ, ФБР, на военную базу в Вирджинии и в военные гарнизоны Форт Бельвуар и Форт МакНайр.

Пхана задержали в его доме в городе Эверетт, штат Вашингтон.

Теперь ему грозит тюремное заключение сроком до десяти лет. Мотивы мужчины установит следствие.

Ранее сообщалось, что на военные объекты в США прислали посылки со взрывчаткой.

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