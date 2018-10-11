В США арестовали мужчину, который планировал взорвать себя в день выборов

Мужчина планировал подорвать себя в Национальной аллее в Вашингтоне

В США арестовали жителя Нью-Йорка, который планировал устроить самоподрыв в Вашингтоне в день промежуточных выборов в Конгресс, 6 ноября.

Как заявил прокурор южного округа штата Нью-Йорк, мужчина по имени Пол Розенфелд сообщил о планах подорвать себя в Национальной аллее в Вашингтоне в письмах жителю Пенсильвании в августе и сентябре этого года. В них он отметил, что таким образом выразит протест против выборов по жребию.

9 октября сотрудник правоохранительных органов остановил автомобиль, за рулем которого находился Розенфелд. Он согласился ответить на вопросы правоохранителей и в ходе беседы признал, что заказал через интернет черный порох и другие взрывчатые вещества, из которых в подвале своего дома сделал бомбу.

Выяснилось, что мужчина уже собрал несколько небольших взрывных устройств и протестировал их.

В ходе обыска в доме Розенфелда нашли бомбу массой около 200 фунтов (90,2 кг).

Мужчину обвинили в незаконном производстве и перевозке взрывного устройства. По каждой из этих статей ему грозит до 10 лет лишения свободы.