В США арестовали двух граждан, поставлявших авиационное оборудование в РФ 3 марта, 05:27 Граждане США поставляли в РФ авиационное оборудование в обход санкций (Фото:REUTERS/Michaela Rehle)

Министерство юстиции США сообщило об аресте двух мужчин, обвиняемых в поставках в РФ авиационных технологий.

В министерстве отметили, что 59-летний Кирилл Грегори Буяновский и 55-летний Дуглас Робертсон из штата Канзас через свою компанию поставляли западную авионику россиянам и оказывали услуги по ремонту оборудования.



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Свои действия граждане США проводили еще с 2020 года, пытаясь обойти экспортные законы. С ноября 2020 по февраль 2021 обвиняемые также получали от российской компании для ремонта в США компьютерный процессор с наклейкой ФСБ.

В апреле 2022 года они уже после введения санкций переправили авиационное оборудование в РФ через Кипр и Армению.

Двум американцам предъявили обвинения в сговоре, экспорте контролируемых товаров без лицензии, фальсификации и непредставлении электронной экспортной информации и контрабанде товаров.

