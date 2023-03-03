В США арестовали двух граждан, поставлявших авиационное оборудование в РФ

3 марта, 05:27
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Граждане США поставляли в РФ авиационное оборудование в обход санкций (Фото:REUTERS/Michaela Rehle)

Граждане США поставляли в РФ авиационное оборудование в обход санкций (Фото:REUTERS/Michaela Rehle)

Министерство юстиции США сообщило об аресте двух мужчин, обвиняемых в поставках в РФ авиационных технологий.

В министерстве отметили, что 59-летний Кирилл Грегори Буяновский и 55-летний Дуглас Робертсон из штата Канзас через свою компанию поставляли западную авионику россиянам и оказывали услуги по ремонту оборудования.

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Свои действия граждане США проводили еще с 2020 года, пытаясь обойти экспортные законы. С ноября 2020 по февраль 2021 обвиняемые также получали от российской компании для ремонта в США компьютерный процессор с наклейкой ФСБ.

В апреле 2022 года они уже после введения санкций переправили авиационное оборудование в РФ через Кипр и Армению.

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https://www.youtube.com/watch?v=WJA5RPFUS2o
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Авиация Санкции против России

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