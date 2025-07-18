Заявления, связанные с выборами, в США отныне может делать Марко Рубио или спикер Государственного департамента (Фото: REUTERS/Umit Bektas)

Государственный секретарь США Марко Рубио поручил американским дипломатам по всему миру не комментировать честность и добропорядочность выборов, проведенных иностранными государствами. Об этом сообщает агентство Reuters , которое ознакомилось с внутренней запиской.

Государственный департамент США направил всем своим дипломатическим представительствам приказ от 17 июля, в котором говорится о том, что Госдеп больше не будет делать заявлений по выборам, если не будет «четкого и убедительного» внешнеполитического интереса.

«Когда уместно комментировать иностранные выборы, наше сообщение должно быть коротким, сосредоточенным на поздравлении кандидата-победителя и, когда это уместно, напоминать об общих внешнеполитических интересах», — отмечается в приказе.

В нем также уточнили, что в «уместных» сообщениях следует избегать высказываний относительно «честности или целостности избирательного процесса, его легитимности или демократических ценностей соответствующей страны».

В то же время заявления, связанные с выборами, может делать Рубио или представитель Госдепа США. Американским дипломатам запретили делать такие заявления без четкого одобрения высшего руководства ведомства.

Представитель Госдепа США в комментарии Reuters повторил некоторые пункты директивы, добавив, что такой подход соответствует акценту администрации на «национальном суверенитете».

Агентство отметило, что администрация президента США Дональда Трампа «все больше отходит от продвижения демократии и прав человека», в основном рассматривая это как вмешательство в дела другой страны.

Например, администрация Трампа начала реформировать бюро по правам человека Госдепа, которое якобы стало платформой для «левых активистов, ведущих вендетту против лидеров, выступающих против „пробуждения“».

Как напоминает Reuters, официальные представители Трампа неоднократно вмешивались в европейскую политику, чтобы осудить то, что они считают «подавлением правых лидеров», в частности в Румынии, Германии и Франции. Они также обвиняли европейские власти в цензуре таких взглядов, как критика иммиграции.