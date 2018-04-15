В США адвокат сжег себя, чтобы доказать пагубное влияние людей на изменение климата

Адвокат сжег себя с помощью ископаемого топлива

В Нью Йорке 60-летний американский адвокат Дэвид Бакл сжег себя в парке в знак протеста против климатических изменений.

Об этом сообщает BBC.

В предсмертной записке Бакла говорилось, что он сжег себя с помощью ископаемого топлива, чтобы показать, "что вред от человеческой деятельности для природы".

Записку незадолго до смерти он прислал по электронной почте нескольким СМИ.

Адвокат написал, что много людей дышит загрязненным воздухом и от этого преждевременно умирают.

"Загрязнение разрушает нашу планету, просачиваясь через воздух, почву, воду и погоду. Моя ранняя смерть от ископаемого топлива отражает то, что мы делаем с собой", - говорится в предсмертном письме адвоката.

Бакл был известен как защитник ЛГБТ-сообщества и сотрудничал с организациями по защите окружающей среды.

Ранее сообщалось, что экологи обвинили Samsung в изменении климата.