В США 601 медика обвинили в нелегальном распространении опиатов

В 2016 году 42 тыс. человек в США умерли от передозировки опиатами

В США против 601 работника сферы здравоохранения выдвинуты обвинения в мошенничестве, сообщили в американском Министерстве юстиции США.

Как сообщил генпрокурор Джефф Сешнс, среди обвиняемых - 76 врачей, 23 фармацевта, 19 медсестер и представители другого медицинского персонала.

По его словам, один из врачей обвиняется в том, что сумел обмануть систему медицинского страхования Medicare более чем на $112 млн, незаконно распределив среди своих пациентов 2,2 млн доз таких наркотиков, как оксикодон и фентанил.

В другом случае 13 обвиняемых, участвовавших в одной и той же схеме мошенничества, причинили ущерб бюджету и налогоплательщикам на сумму более $126 млн, большая часть которых была предназначена для оплаты медицинских услуг армии США, рассказал генпрокурор.

По данным федерального Центра по контролю и профилактике заболеваний, в 2016 году 42 тыс. человек в США умерли от передозировки опиатов.

Борьба с распространением опиоидных болеутоляющих, также известных как наркотические анальгетики, и снижение смертности от передозировки в результате их приема является одним из важных направлений внутренней политики президента США Дональда Трампа. В октябре 2017 года он ввел в стране режим чрезвычайной ситуации в здравоохранении из-за распространения опиатов, чтобы привлечь к проблеме внимание и подчеркнуть важность этого направления.

По данным созданной Трампом комиссии по борьбе с "опиоидным кризисом", с 1999 по 2015 год в США от передозировки наркотическими анальгетиками погибли 560 тыс. человек. Значительная часть смертей наступала в результате приема рецептурных обезболивающих, в частности перкосета (оксикодона) и оксиконтина.​