На танкере Vilamoura, на котором произошел взрыв в моторном отделении , неоднократно перевозили нефтепродукты из российских портов.

Об этом во вторник, 1 июля, рассказали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Как отмечается, взрыв произошел 27 июня во время перехода судна из ливийского порта Эз-Зувайтина в 150 километрах к северо-востоку от территориальных вод Ливии. Танкер шел под флагом Маршалловых островов и был загружен не менее 1 миллионом баррелей сырой нефти.

«Vilamoura неоднократно использовали для перевозки нефтепродуктов из портов государства-агрессора России. Например, в апреле 2025 года танкер находился в терминале порта Усть-Луга, в мае его фиксировали в районе Новороссийска», — рассказали в ГУР.

Фото: ГУР МО / Telegram

По состоянию на 1 июля поврежденный взрывом танкер идет к Лаконскому заливу в Греции — его тянет пожарный буксир под флагом Мальты Boka Summit.

В ГУР подчеркнули, что владелец танкера Vilamoura — транспортная компания TMS Tanker ltd., зарегистрированная в Маруси, Греция.

17 июня в Оманском заливе между Оманом и Ираном вспыхнул танкер Adalynn, который входит в «теневой флот» РФ. Возгорание произошло после столкновения с судном Front Eagle.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что страна-агрессор Россия осуществляет незаконную перегрузку нефти между танкерами в открытом море у побережья Греции и Кипра.

Для перегрузки нефти РФ с июля 2024 года использует танкер типа Афрамакс ИМО 9247443, без западного страхования.

В украинской разведке отметили, что на четвертом году полномасштабного вторжения в Украину экспорт нефти и газа остается ключевым источником наполнения бюджета России. Согласно оценкам, треть этих доходов в 2025 году направляется на финансирование войны.

В декабре 2023 года Международная морская организация (ИМО) в своей резолюции определила понятие теневой флот, то есть это суда, которые занимаются незаконными операциями для обхода санкций, уклонения от соблюдения правил безопасности или охраны окружающей среды, избежания страховых расходов или другой незаконной деятельности.

Например, владельцы танкеров могут избегать контрольных проверок, отказаться от надлежащего страхования ответственности или другого финансового обеспечения и даже скрывать идентичность судна.