В Средиземное море вошел американский эсминец, оснащенный ракетами Томагавк

В акваторию Средиземного моря вошел эскадренный миноносец Военно-морских сил США USS Bulkeley, оснащенный крылатыми ракетами Томагавк.

Эсминец взял курс на восточное Средиземноморье, сообщает Интерфакс со ссылкой на мониторинговые ресурсы передвижения морских судов.

На данный момент в водах Средиземного моря находятся еще три американских эсминца: Carney, Ross и Winston S. Churchill. Они также оснащены Томагавками.

Кроме того, 4 сентября в Средиземное море вошла ударная многоцелевая атомная подводная лодка ВМС США Newport News класса Los Angeles, оснащенная Томагавками с дальностью действия 1,6 тысяч километров.