13 сентября 2018, четверг

В Средиземное море вошел американский эсминец, оснащенный ракетами Томагавк

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Американский эсминец USS Bulkeley (иллюстративное фото)
Фото: wikipedia.org

Американский эсминец USS Bulkeley (иллюстративное фото)

В акваторию Средиземного моря вошел эскадренный миноносец Военно-морских сил США USS Bulkeley, оснащенный крылатыми ракетами Томагавк.

Эсминец взял курс на восточное Средиземноморье, сообщает Интерфакс со ссылкой на мониторинговые ресурсы передвижения морских судов.

На данный момент в водах Средиземного моря находятся еще три американских эсминца: Carney, Ross и Winston S. Churchill. Они также оснащены Томагавками.

Кроме того, 4 сентября в Средиземное море вошла ударная многоцелевая атомная подводная лодка ВМС США Newport News класса Los Angeles, оснащенная Томагавками с дальностью действия 1,6 тысяч километров.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове