В совете городов и общин Германии посоветовали местным властям отказываться от беженцев

Глава Союза немецких городов и общин Герд Ландсберг посоветовал властям небольших населенных пунктов Германии при необходимости отказываться от приема беженцев. Об этом сообщает DW.

По его словам, подобные меры требуются в случае чрезмерной нагрузки на город. Беженцев распределяют по регионам неравномерно, что приводит к отсутствию доступа к языковым курсам, нехватке жилья и свободных мест в детских садах и школах.

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер также с пониманием отнесся к отказу некоторых общин принимать беженцев. Он связывает подобное решение с возникшими проблемами. В том числе, с нежеланием людей, обратившихся в Германию за получением убежища, разделять немецкие ценности и соблюдать законы страны.

Ранее сообщалось, что правительство Германии обеспокоено вероятностью новой волны беженцев и просит руководство ЕС "не приводить к ухудшению и без того асимметричной нагрузки" по распределению беженцев.

На данный момент Германия является лидером среди стран ЕС по количеству принятых беженцев на своей территории в течение последних нескольких лет.