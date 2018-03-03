В Сомали смертник взорвал авто на военной базе

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В результате терактов за день в Сомали погибли четверо военных
Фото: von.gov.ng

В результате терактов за день в Сомали погибли четверо военных

В пятницу, 2 марта, в результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля на территории военной базы в Сомали погиб один военный, еще трое получили ранения, передает Voice of Nigeria.

Согласно сообщению, теракт произошел в 30 км от столицы страны города Могадишо.

Как отмечается, нападение, ответственность за который взяла на себя группировка аль-Шабааб, случилось вскоре после пятничных молитв, когда военная база была почти пустая.

Также сообщается, что в этот же день погибли еще трое военных в результате подрыва грузовика, который перевозил раненых во время первого теракта солдат.

Напомним, 23 февраля, в столице Сомали Могадишо произошел двойной теракт. По обновленным данным в результате двух взрывов погибли 45 человек.

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