В Солсбери спустя восемь месяцев открыли ресторан, где обедали Скрипали

Ресторан закрыли в марте сразу после отравления Скрипалей

В британском Солсбери открыли ресторан итальянской кухни Zizzi, который власти закрыли после покушения на бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Как передает The Guardian, ресторан открыли спустя восемь месяцев после громкого отравления нервно-паралитическим веществом Новичок. Именно после посещения ресторана Zizzi в центре Солсбери были найдены без сознания Сергей и Юлия Скрипали.

В течение первых десяти минут после открытия ресторан был заполнен посетителями. Только половина из 24 сотрудников, которые работали в ресторане до отравления Скрипалей, вернулись на работу, в том числе шеф-повар.

Смотрите также Власти Солсбери наняли консультантов для "ребрендинга" города после громкой истории с отравлением Новичком

Напомним, 4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери.

Сергея и Юлию Скрипалей обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке в центре города. Перед этим они посетили итальянский ресторан Zizzi.

По данным Лондона, за отравлением Скрипалей стоит Россия, а исполнителями преступления оказались офицеры ГРУ. Москва отрицает обвинения.