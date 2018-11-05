В Солсбери снова откроют ресторан, который закрыли после отравления Скрипалей Новичком

Во вторник, 6 ноября, в британском Солсбери откроют ресторан Zizzi, где восемь месяцев назад нашли следы нервно-паралитического вещества Новичок, которым отравили Сергея и Юлию Скрипалей.

Как сообщает Sky News, ресторан откроют для всех желающих. Там обновили интерьер и презентуют новое осеннее меню.

В день открытия вся выручка пойдет на благотворительность.

По словам представителя ресторана, таким образом заведение хочет поддержать местную общину после нескольких сложных месяцев.

Напомним, в начале марта после посещения итальянского ресторана Zizzi в центре Солсбери были найдены без сознания Сергей и Юлия Скрипаль. Позже выяснилось, что они отравились нервно-паралитическим веществом. Обоим удалось выжить. Правительство Великобритании заявило, что вещество военного происхождения, которым была отравлена семья Скрипалей, было разработано в России.

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5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.

13 сентября на российском пропагандистском телеканале RT вышло интервью Александра Петрова и Руслана Боширова. Они заявляли, что приехали в Солсбери, чтобы "посмотреть на знаменитый собор". Россияне заверили, что в Великобританию они приехали, чтобы "отдохнуть и оторваться".

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16 сентября стало известно, что полиция Великобритании разыскивает еще двоих человек, которые подозреваются в содействии агентам ГРУ Петрову и Боширову в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.