06 октября 2018, суббота

В Солсбери проведут концерт Из России с любовью

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Мероприятие рекламируют постеры с изображением флага РФ и большим сердцем
The Independent

Мероприятие рекламируют постеры с изображением флага РФ и большим сердцем

В городе Солсбери (Великобритания), где в марте 2018 отравили двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, проведут концерт под названием Из России с любовью. Об этом сообщает The Independent.

Концерт, на котором сыграют классические произведения Сергея Рахманинова, Петра Чайковского и Дмитрия Шостаковича, состоится 13 октября в церкви Святого Мартина.

Отмечается, что мероприятие рекламируют постеры с изображением флага РФ и большим сердцем.

Организатор и исполнитель концерта Джил Болтон утверждает, что событие было запланировано еще год назад и не связано с событиями в Солсбери.

"Жаль, что мы выбрали это название, сама музыка не имеет ничего общего с текущими событиями. Я надеюсь, что люди посмотрят за пределы названия и увидят музыкальную программу", – отметила Болтон.

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Напомним, покушение на бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию произошло 4 марта 2018 года в британском Солсбери. Британские правоохранители установили, что их отравили двое сотрудников ГРУ с помощью запрещенного нервно-паралитического вещества Новичок, разработанного в РФ. Москва отрицает обвинения и ведет собственное расследование дела Скрипалей.

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