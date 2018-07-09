В Солсбери оцепили автобусную остановку из-за мужчины, потерявшего сознание в 280 метрах от места атаки Новичком

В понедельник, 9 июля, в британском Солсбери полиция оцепила автобусную остановку после того, как на ней потерял сознание по меньшей мере один человек.

Как отмечает The Sun, инцидент произошел в 300 ярдах (274 метрах) от предполагаемого места отравления нервно-паралитическим веществом Новичок.

Неизвестный мужчина потерял сознание на Фишертон-стрит возле железнодорожного вокзала. На месте происшествия работают полицейские и экипажи скорой помощи. Отмечается, что полицейские и медики держатся на расстоянии от пострадавшего.

"Все службы экстренной помощи в настоящее время находятся на расстоянии от автобуса и человека на остановке. Он медленно двигается, похоже, он изредка пьет воду", – отметил корреспондент ITV news Руперт Эвелин, который находится на месте происшествия.

Sense of a lockdown. All emergency services are currently keeping their distance from the bus and the man at the bus stop. He is moving slowly. Looks like drinking water occasionally. @itvnews pic.twitter.com/pyFDUfIwHB 9 июля 2018 г.

В полиции Уилтшира отметили, что в настоящее время ведется расследование "медицинского происшествия". Полиция рекомендовала обходить этот участок дороги.

На данный момент неизвестно, связан ли инцидент с отравлением двух жителей Эймсбери под Солсбери с применением нервно-паралитического вещества Новичок.

Напомним, 30 июня из дома в Эймсбери госпитализировали пару - 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс. Позже стало известно, что женщина умерла в больнице. Британские власти публично объявили, что пара подверглась воздействию вещества Новичок.

Эймсбери находится в 15 километрах от Солсбери, где 4 марта бывший российский агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом.

В Лондоне заявили, что рабочей линией случившегося считается нецеленаправленное покушение. Скорее всего, пара британцев пострадала от остатков вещества Новичок, которым были отравлены бывший офицер ГРУ и его дочь.