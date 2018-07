В Солсбери оцепили автобусную остановку из-за мужчины, потерявшего сознание в 280 метрах от места атаки Новичком

В понедельник, 9 июля, в британском Солсбери полиция оцепила автобусную остановку после того, как на ней потерял сознание по меньшей мере один человек.

Как отмечает The Sun, инцидент произошел в 300 ярдах (274 метрах) от предполагаемого места отравления нервно-паралитическим веществом Новичок.

Неизвестный мужчина потерял сознание на Фишертон-стрит возле железнодорожного вокзала. На месте происшествия работают полицейские и экипажи скорой помощи. Отмечается, что полицейские и медики держатся на расстоянии от пострадавшего.

"Все службы экстренной помощи в настоящее время находятся на расстоянии от автобуса и человека на остановке. Он медленно двигается, похоже, он изредка пьет воду", – отметил корреспондент ITV news Руперт Эвелин, который находится на месте происшествия.

Sense of a lockdown. All emergency services are currently keeping their distance from the bus and the man at the bus stop. He is moving slowly. Looks like drinking water occasionally. @itvnews pic.twitter.com/pyFDUfIwHB