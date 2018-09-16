В Солсбери два человека заявили о плохом самочувствии после посещения ресторана

В английском Солсбери полиция заявила, что двое человек, мужчина и женщина, сообщили о плохом самочувствии после посещения ресторана итальянской кухни Prezzo, передает ВBC.

Как сообщается, в качестве меры предосторожности ресторан закрыли, на месте происшествия работают правоохранители.

"В качестве меры предосторожности ресторан закрыт, перекрыты прилегающие к нему дороги, пока полицейские находятся на месте происшествия и устанавливают обстоятельства, которые привели к ухудшению состояния (пострадавших мужчины и женщины)", - заявили в полиции.

Statement regarding incident in Prezzo, High Street, Salisbury - pic.twitter.com/GJOxYYW7JO — Wiltshire Police (@wiltshirepolice) 16 сентября 2018 г.

По словам сотрудника скорой помощи, пациенты в сознании, им оказывали помощь на месте происшествия.

Feeling a little apprehensive as Salisbury leaps to action again when 2 Russians are taken I'll in Prezzos showing the same symptoms as before ..... AND WE WERE SITTING NEXT TO THEM ! Now under police supervision waiting for medical team to give us the all clear ! pic.twitter.com/vedFfPot72 — Lifeonpinkwheels (@AmandaWorne) 16 сентября 2018 г.

Как передает Sky News, на место происшествия были направлены четыре машины скорой помощи, в том числе группа по работе с опасными веществами.

Trouble in Salisbury again on New Street near the cathedral, no sign of what’s happened but there’s 1 fire engine, 1 ambulance and 4 police cars, a man in a full white body suit with a mouth-mask and police not allowed to tell us what’s happening @BBCNews @SpireFM @SkyNews pic.twitter.com/3XpNVkH9or — Sam Proudfoot (@samproudy01) 16 сентября 2018 г.

Напомним, в начале марта после посещения итальянского ресторана Zizzi в центре Солсбери были найдены без сознания Сергей и Юлия Скрипаль. Позже выяснилось, что они отравились нервно-паралитическим веществом. Обоим удалось выжить. Правительство Великобритании заявило, что вещество военного происхождения, которым была отравлена семья Скрипалей, было разработано в России.

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5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.

13 сентября на российском пропагандистском телеканале RT вышло интервью Александра Петрова и Руслана Боширова. Они заявляли, что приехали в Солсбери, чтобы "посмотреть на знаменитый собор". Россияне заверили, что в Великобританию они приехали, чтобы "отдохнуть и оторваться".

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16 сентября стало известно, что полиция Великобритании разыскивает еще двоих человек, которые подозреваются в содействии агентам ГРУ Петрову и Боширову в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.