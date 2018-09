В Солсбери два человека заявили о плохом самочувствии после посещения ресторана

В английском Солсбери полиция заявила, что двое человек, мужчина и женщина, сообщили о плохом самочувствии после посещения ресторана итальянской кухни Prezzo, передает ВBC.

Как сообщается, в качестве меры предосторожности ресторан закрыли, на месте происшествия работают правоохранители.

"В качестве меры предосторожности ресторан закрыт, перекрыты прилегающие к нему дороги, пока полицейские находятся на месте происшествия и устанавливают обстоятельства, которые привели к ухудшению состояния (пострадавших мужчины и женщины)", - заявили в полиции.

По словам сотрудника скорой помощи, пациенты в сознании, им оказывали помощь на месте происшествия.

Feeling a little apprehensive as Salisbury leaps to action again when 2 Russians are taken I'll in Prezzos showing the same symptoms as before ..... AND WE WERE SITTING NEXT TO THEM ! Now under police supervision waiting for medical team to give us the all clear ! pic.twitter.com/vedFfPot72