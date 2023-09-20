В Сочи загорелся резервуар с топливом, жители слышали взрыв — видео

20 сентября, 07:15
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Пожар в Сочи (Фото:https://t.me/breakingmash)

Пожар в Сочи (Фото:https://t.me/breakingmash)

В ночь на среду, 20 сентября, в Сочи загорелся резервуар с топливом.

Как сообщил Telegram-канал Astra, недалеко от аэропорта в Адлеровском районе горит резервуар с топливом, до этого местные жители слышали звук взрыва.

Губернатор Краснодарского края Михаил Котюков заявил, что площадь пожара составляет 96 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

Видео дня

По его словам, угрозы распространения огня нет.

17 сентября беспилотник атаковал нефтебазу Роснефти в Рязанской области страны-агрессора России.

17 сентября россияне пожаловались на новую атаку на аэродром Шайковка.

В тот же день они сообщали, что в Орловской области дрон атаковал и повредил нефтебазу.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Сочи Пожар Война России против Украины

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