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В соборе Нотр-Дам прошло первое богослужение со времен пожара

Вчера, 02:42
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В соборе Нотр-Дам прошло первое богослужение со времен пожара - фото

Karine Perret/Pool via REUTERS

В субботу, 15 июня, в соборе Парижской Богоматери в столице Франции прошло первое богослужение после пожара в апреле.

Месса прошла в часовне собора, которая не пострадала от огня.

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На мероприятии присутствовали 30 человек.

Напомним, 15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора. Конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения, уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.

В рамках кампании по сбору средств на восстановление собора во Франции пообещали выделить миллиард евро.

Президент Франции Эммануэль Макрон поставил амбициозную цель — за пять лет восстановить Нотр-Дам.

Теги:   Франция Париж Собор Парижской Богоматери собор Нотр-Дам

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