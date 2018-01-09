В снежном плену: 13 тысяч туристов застряли на горнолыжном курорте в Швейцарии

На горнолыжном курорте Церматт на юге Швейцарии около 13 тысяч туристов оказались заблокированными из-за красного уровня опасности схода лавин.

Как сообщает The Local, элитный курорт и несколько близлежащих деревень оказались отрезанными от внешнего мира с утра вторника, 9 января. Также наблюдаются перебои с электроснабжением.

В этом регионе объявили о повышении уровня лавинной опасности до наивысшего - пятого уровня. В связи с этим власти приостановили железнодорожное сообщение, а также закрыли все горнолыжные трассы, подъемники и пешие маршруты.

"Ситуация контролируется каждые полчаса, в случае изменений, мы предпримем необходимые меры", - сказал представитель местных властей.

Напомним, что в индийском штате Джамму и Кашмир из-за схода снежных лавин погибли по меньшей мере 17 человек.