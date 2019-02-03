Питер Сантенелло
Как начать жизнь заново
Фарид Закария
Мы все застряли
Андрей Ставницер
Первые деньги
Сергей Фурса
Нащупали дно
Спецтема: Выборы президента Украины

В случае беспорядков из-за Brexit королеву Елизавету II эвакуируют из Лондона

Сегодня, 06:43
20
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Королева будет эвакуирована из Лондона в секретное место

В случае массовых беспорядков из-за Brexit без соглашения королеву Великобритании Елизавету II и других членов британской королевской семьи будут эвакуировать из Лондона.

Об этом сообщает The Sunday Times, получившая доступ к секретному правительственному плану, в котором говорится об эвакуации королевской семьи.

Газета не сообщает, куда именно будут эвакуировать британского монарха.

"Этот план экстренной эвакуации существовал еще со времен холодной войны, однако сейчас он был переориентирован на случай массовых беспорядков", - пишет газета.

Во вторник, 15 января британский парламент не поддержал соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

Парламент должен был провести голосование по соглашению о Brexit еще 11 декабря 2018 года, но Тереза Мэй решила его отменить из-за недостаточной поддержки со стороны депутатов. Основным проблемным моментом для Лондона остается вопрос о границе между Великобританией и Ирландией (входящей в состав ЕС) после Brexit.

Лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение по выходу Великобритании из ЕС "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

Теги:   Эвакуация Королева Елизавета II Brexit

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Футбол

Сегодня, 00:50

article_img
Барселона не смогла победить Валенсию, Севилья проиграла Сельте. Результаты матчей чемпионата Испании
Геополитика

Сегодня, 02:21

article_img
Помпео: США готовы вести с Россией переговоры о контроле над вооружениями
События

Вчера, 09:22

article_img
Русский или украинский: известные украинцы рассказали, на каком языке говорят в быту

Выбор редакции

Искусство

Вчера, 12:46

article_img
Сила воли или сила привычки? 5 книг о власти над собой
События

Вчера, 09:22

article_img
Русский или украинский: известные украинцы рассказали, на каком языке говорят в быту
Политика

Вчера, 15:45

article_img
Достоин ли Порошенко второго президентского срока - лидеры мнений

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться