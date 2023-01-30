«Спящие агенты» ГРУ. В Словении арестованы двое подозреваемых в шпионаже в пользу РФ 30 января, 10:34 Задержанным грозит до восьми лет лишения свободы (Фото:4711018/pixabay.com)

Правоохранители Словении разоблачили в Любляне двоих иностранцев в работе на российские спецслужбы.

Об этом со ссылкой на Национальное бюро расследований сообщают местные СМИ.

Согласно их данным, один из подозреваемых имеет гражданство Аргентины.

Злоумышленники работали на Главное управление генштаба РФ (ГРУ) и входили в рассредоточенная сеть высококвалифицированных «спящих агентов», большинстве из которых имеют фальшивые имена и гражданства третьих стран, часто Южной Америки.

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Оба задержанных на данное время взяты под стражу. Им вменяют шпионаж и предоставления ложных данных.

В общей сложности предполагаемым шпионам грозит до восьми лет лишения свободы.