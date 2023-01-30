«Спящие агенты» ГРУ. В Словении арестованы двое подозреваемых в шпионаже в пользу РФ

30 января, 10:34
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Задержанным грозит до восьми лет лишения свободы (Фото:4711018/pixabay.com)

Задержанным грозит до восьми лет лишения свободы (Фото:4711018/pixabay.com)

Правоохранители Словении разоблачили в Любляне двоих иностранцев в работе на российские спецслужбы.

Об этом со ссылкой на Национальное бюро расследований сообщают местные СМИ.

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Согласно их данным, один из подозреваемых имеет гражданство Аргентины.

Злоумышленники работали на Главное управление генштаба РФ (ГРУ) и входили в рассредоточенная сеть высококвалифицированных «спящих агентов», большинстве из которых имеют фальшивые имена и гражданства третьих стран, часто Южной Америки.

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Оба задержанных на данное время взяты под стражу. Им вменяют шпионаж и предоставления ложных данных.

В общей сложности предполагаемым шпионам грозит до восьми лет лишения свободы.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Шпионаж Российская агрессия ГРУ Словения Российская агентура

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