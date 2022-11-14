Либеральная правозащитница. В Словении президентом впервые стала женщина 14 ноября, 06:55 Наташа Пирц Мусар (Фото:REUTERS/Borut Zivulovic)

Первая женщина стала президентом Словении. Либеральная правозащитница Наташа Пирц Мусар победила во втором туре выборов

Об этом сообщает AP.



После подсчета почти всех голосов Пирц Мусар опередила бывшее консервативное министерство иностранных дел Словении Анже Логар со счетом 54% против 46%.

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Ее победа усугубляет либеральный блок страны после победы левоцентристской коалиции на парламентских выборах в Словении в апреле.

Сама Пирц Мусар заявила, что будет пытаться преодолеть раскол между левыми и правыми.

"Моей первой задачей будет открытие диалога между всеми словенцами", - сказала она во время празднования ее избирательной команды.

54-летняя Пирц Мусар станет первой женщиной в должности президента после обретения Словенией независимости после распада Югославии в 1991 году. Пирц Мусар представляла бывшую первую леди США Меланию Трамп по делам об авторских правах и другим делам в Словении.

Новая глава государства должна вступить в должность 23 декабря, когда закончится пятилетний мандат нынешнего президента Словении Борута Пахора.