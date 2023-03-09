В Словении отказались признавать Россию спонсором терроризма 9 марта, 16:47 Флаг Словении (Фото:Efraimstochter / pixabay)

Комитет парламента Словении по внешней политике отклонил предложение оппозиционной Демократической партии признать Россию государством-спонсором терроризма.

Об этом сообщает Euractiv.

Как сообщается, комитет единогласно поддержал выводы коалиции, осуждающие войну России в Украине, и призвал правительство продолжать оказывать помощь Киеву и выступать за «всеобъемлющий, справедливый и продолжительный мир». Однако комитет не поддержал проект резолюции, которая признала бы Россию государством-спонсором терроризма.

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«Мы продемонстрируем нашу поддержку украинскому народу, который проявляет невероятное мужество, защищая свою родину и борясь за универсальные ценности свободы и демократии, и вместе с тем осудим российское вторжение», — заявили демократы, которые внесли данное предложение.

Но в правящей коалиции еще до голосования в комитете выступили против. Министр иностранных дел Словении Таня Файон заявила, что любая инициатива внести Россию в перечень стран-спонсоров терроризма будет «равносильна наказанию всего российского народа».

В МИД Словении объяснили, что ни в европейском, ни в словенском законодательстве не существует категории или списка поддерживающих терроризм стран. Соответствующие резолюции приняли только семь стран-членов ЕС, а также в США, где есть юридические основания объявлять государства спонсорами терроризма, Россия не входит в этот перечень.

Оппозиция назвала заявление МИДа «вялым», а депутат-демократ и бывший министр иностранных дел Словении Анже Логар заявил, что дипломатическое давление на Россию должно быть усилено так же, как и санкции.