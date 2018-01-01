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В Словении два украинских микроавтобуса попали в смертельное ДТП

Сегодня, 10:39
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В результате ДТП погибла 63-летняя украинка

Фото: lendavainfo.com

На автомагистрали Помурье в Словении произошла авария с участием двух микроавтобусов с украинской регистрацией.

В результате происшествия погибла 63-летняя гражданка Украины, еще три человека получили травмы, передает lendavainfo.com.

Как сообщается, ДТП произошло, когда Mercedes-Benz Sprinter остановился на обочине из-за поломки. В это время сзади в него врезался другой микроавтобус той же марки.

Из-за столкновения один из автомобилей выбросило в кювет, а второй перевернулся на дороге на бок. Детали аварии устанавливаются.

Теги:   Словения Украинцы ДТП

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