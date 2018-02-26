В Словакии застрелили известного журналиста-расследователя и его девушку

Неизвестные убили в Словакии 27-летнего журналиста Яна Кучака и его девушку.

Об этом со ссылкой на начальника словацкой полиции Тибора Гаспара передает Радио Свобода.

Как сообщается, журналист издания Aktuality.sk и его подруга были застрелены в своем доме в городе Велка-Мака.

По словам Гаспара, ранее страна "никогда не сталкивалась с таким беспрецедентным нападением на журналиста".

В полиции отметили, что убийство может быть связано с профессиональной деятельностью Кучака, который занимался журналистскими расследованиями.

В частности, в его последнем материале от 9 февраля шла речь о налоговом мошенничеством, связанным с элитным жилым комплексом в Братиславе.

Данный скандал спровоцировал в Словакии массовые протесты, во время которых митингующие требовали отставки главы МВД Роберта Калинака, у которого были деловые связи с застройщиком.

Ранее сообщалось, что Юрия Крысина, обвиняемого по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, приговорили к условному сроку.