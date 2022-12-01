В Словакии запретили полеты дронов над военными объектами

1 декабря, 19:15
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Флаг Словакии (Фото:Andrea / Pixabay)

Флаг Словакии (Фото:Andrea / Pixabay)

Парламент Словакии одобрил законопроект, запрещающий полеты беспилотников над военными сооружениями и помещениями, а также военными колоннами и транспортом.

Об этом сообщает The Slovak Spectator.

После подписи президента закон вступит в силу с 1 февраля следующего года.

За правонарушение предусмотрен штраф до 500 евро. При этом и солдаты, и военная полиция будут иметь полномочия прерывать работу беспилотника.

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В пояснительной записке МВД Словакии указало, что «изменения в законодательство вносятся в связи с увеличением количества несанкционированных пролетов беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве над несколькими военными объектами».

Согласно тексту документа, запрещается использовать дроны в ограниченном воздушном пространстве, установленном для их охраны, в отношении военных сооружений и районов, отмеченных запретом на фотографирование: до высоты 120 метров над уровнем земли. Ограничение в 120 метров также должно распространяться на военные колонны и транспортные средства по маршрутам, предварительно обнародованным на сайте Минобороны. Министерство будет уполномочено делать исключения.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Словакия Беспилотник Беспилотники Дроны Война России против Украины

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