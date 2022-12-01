В Словакии запретили полеты дронов над военными объектами
Флаг Словакии (Фото:Andrea / Pixabay)
Парламент Словакии одобрил законопроект, запрещающий полеты беспилотников над военными сооружениями и помещениями, а также военными колоннами и транспортом.
Об этом сообщает The Slovak Spectator.
После подписи президента закон вступит в силу с 1 февраля следующего года.
За правонарушение предусмотрен штраф до 500 евро. При этом и солдаты, и военная полиция будут иметь полномочия прерывать работу беспилотника.
В пояснительной записке МВД Словакии указало, что «изменения в законодательство вносятся в связи с увеличением количества несанкционированных пролетов беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве над несколькими военными объектами».
Согласно тексту документа, запрещается использовать дроны в ограниченном воздушном пространстве, установленном для их охраны, в отношении военных сооружений и районов, отмеченных запретом на фотографирование: до высоты 120 метров над уровнем земли. Ограничение в 120 метров также должно распространяться на военные колонны и транспортные средства по маршрутам, предварительно обнародованным на сайте Минобороны. Министерство будет уполномочено делать исключения.