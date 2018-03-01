В Словакии задержали главного фигуранта расследования убитого журналиста Кучака - СМИ

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Антонин Вадал был задержан в качестве подозреваемого

Антонин Вадал был задержан в качестве подозреваемого

Словацкая полиция задержала итальянца Антонина Вадала, который является главным фигурантом расследования убитого журналиста Яна Кучака, сообщает Aktuality.

Согласно данным издания, Вадал был задержан в городе Михаловце в качестве подозреваемого. Также были задержан его брат Бруно и кузен Пьетро Катроппа. СМИ называют Вадала представителем калабрийской мафии в Словакии.

Ранее полиция заявила о задержании первого подозреваемого в связи с убийством журналиста и его подруги.

27-летний журналист и его девушка были застрелены в своем доме в городе Велка-Мака. Кучак работал над темой о мошенничестве с деньгами ЕС и возможной причастности к этому итальянской мафии из клана Ндрангета.

По данным СМИ, связи с Вадалом имели ближайшие соратники премьер-министра Роберта Фицо - его помощница Мария Трошкова и глава Совбеза Вильям Ясан. Оба чиновника временно покинули свои посты на время проведения расследования.

Преступление спровоцировало в Словакии массовые протесты, во время которых митингующие требовали отставки главы МВД Роберта Калинака.

Правительство Словакии предложило миллион евро за информацию, которая поможет раскрыть резонансное убийство.

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