В Словакии тысячи демонстрантов требуют досрочных выборов из-за убийства журналиста

По данным СМИ, в акции приняли участие около 5 тысяч человек

В столице Словакии Братиславе демонстранты требуют внеочередных выборов из-за убийства журналиста, расследовавшего связи представителей властей страны с итальянской мафией.

Об этом сообщает DW.

Спустя два месяца после убийства словацкого журналиста-расследователя Яна Куцияка люди вновь вышли на антиправительственную демонстрацию. Главное требование - проведение досрочных выборов.

По данным СМИ, в акции приняли участие около 5 тысяч человек.

Замены нескольких членов правительства недостаточно, чтобы вернуть доверие населения к государственным институтам, заявили организаторы.

По их информации, петицию о проведении досрочных выборов уже подписали 80 тысяч словаков, подписи собирали и на нынешней демонстрации.

Очередные парламентские выборы должны пройти лишь через два года.

Напомним, 25 февраля были найдены мертвыми 27-летний журналист и его девушка в их доме в городе Велка-Мака. Кучак работал над темой о мошенничестве с деньгами ЕС и возможной причастности к этому итальянской мафии из клана Ндрангета.

В связи с убийством Кучака премьер-министр Словакии Роберт Фицо подал в отставку. Новым премьером Словакии назначен Петер Пеллегрини. Под его руководством также было сформировано новое правительство.