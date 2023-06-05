В Словакии экс-министру юстиции грозит до трех лет заключения за поддержку вторжения России в Украину 5 июня, 23:55 Флаг Словакии (Фото:Andrea / Pixabay)

Словацкая специальная прокуратура обвиняет бывшего министра юстиции и экс-судью Верховного суда Штефана Гарабина в поддержке российского вторжения в Украину. За это ему грозит до трех лет лишения свободы.

Об этом пишет Dennik N.

Штефан Гарабин после начала полномасштабной российско-украинской войны написал в Facebook сообщение со словами «Я бы сделал то же, что и путин в связи с событиями в Украине». Позже он удалил публикацию, однако заявлял, что «гордится» написанным, и добавлял: «То, что путин и российская федерация действовали в соответствии с международным правом, бесспорно. Он не может быть агрессором».

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Обвинение против Гарабина квалифицируется как «преступление в клевете на нацию, расу и убеждение, а также преступление за одобрение преступления».