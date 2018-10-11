В Словакии разбился военный тренировочный самолет, пилоты выжили

В среду, 10 октября, в Словакии разбился военный тренировочный самолет, сообщает Aktuality.sk.
По информации Министерства обороны, самолет чешского производства L-39 Альбатрос разбился в необитаемом районе возле города Слиач в центральной Словакии.
Двум пилотам удалось катапультироваться, их госпитализировали и сейчас обоим оказывают медицинскую помощь.
По предварительной информации, причиной аварии считают отказ двигателя.
Полеты всех самолетов L-39 Альбатрос временно приостановили до завершения расследования.
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