В Словакии «попрощались» с МиГ-29, которые могут передать Украине 30 августа, 02:16 Словацкие Миг-29 (Фото:facebook.com/SlovakAirForce)

На военно-воздушной базе Малацки-Кучина в Словакии состоялся последний пролет истребителей МиГ-29. Именно они могут быть переданы Украине.

Видео пролета выложили в Facebook Воздушных сил Словакии.



«Прощайте, наши МиГи. Весь аэропорт замолчал… Все ждали прибытия наших МиГ-29. И момент настал. Наши красавицы приехали. У многих на виду были слезы. Многие плакали. Вы навсегда останетесь в наших сердцах», – говорится в сообщении.

Видео дня

27 августа Словакия подписала соглашение, согласно которому страны-члены НАТО Чехия и Польша будут патрулировать ее небо, поскольку Братислава выводит из эксплуатации свои советские МиГ-29, что потенциально разрешает их передачу Украине.

Словакия ранее передала Украине систему ПВО С-300, военные вертолеты серии Ми, самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня Град. На этой неделе в Братиславе заявили, что отправят 30 гусеничных боевых машин пехоты BVP-1.

Надь, оценивший МиГи примерно в 300 миллионов евро, заявил, что Словакия потребует определенной финансовой или материальной компенсации за свои пожертвования для модернизации своих войск.

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