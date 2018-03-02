В Словакии прошел траурный митинг в память о погибшем журналисте-расследователе

Тысячи людей вышли на митинги в память о Яне Куцяке

В пятницу, 2 марта, в Словакии прошел многотысячный митинг в память о журналисте-расследователе Яне Куцяк и его подруге.

Как передает Радио Свобода, вместе с фотографиями журналиста демонстранты держали в руках баннеры с надписями: Вон, мафия, с моей страны, Атака на журналистов = нападение на всех нас.

Акции были запланированы в примерно 25 городах страны, в том числе и в столице Братиславе - в ней приняли участие от 10 до 15 000 человек, а также президент Андрей Киска.

Митинги-реквием также прошли за рубежом, в Лондоне, Праге, Париже и Брюсселе.

Напомним, 27-летний журналист Ян Куцяк и его девушка были застрелены в своем доме в городе Велка-Мака в Словакии. Куцяк работал над темой о мошенничестве с деньгами ЕС и возможной причастности к этому итальянской мафиозной группировки Ндрангета.

Преступление спровоцировало в Словакии массовые протесты, во время которых участники митинга требовали отставки главы МВД Роберта Калинака. В связи с убийством журналиста в отставку ушел министр культуры Словакии Марек Мадарич, а также помощница премьер-министра Мария Трошкова и глава Совбеза Уильям Ясан.

Правительство Словакии предложило миллион евро за информацию, которая поможет раскрыть резонансное убийство.