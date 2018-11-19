В Словакии поймали злоумышленников, перевозивших нелегалов из Украины и Сербии

Сотрудники полиции Словакии задержали четырех словаков, которые незаконно перевозили и трудоустраивали работников из Украины и Сербии.

Об этом сообщает Aktuality.

Злоумышленники с 2017 года обеспечили нелегальной работой более тысячи сербов и украинцев.

Рабочих набирали у них на родине и сажали в автобусы. Людям платили за их труд мало денег.

На данный момент не сообщили масштаб ущерба, нанесенного государству из-за неуплаты соответствующих налогов и сборов.

По делу были проведены обыски по четырем адресам в Братиславе и Трнаве, изъяты компьютеры, мобильные телефоны и документы, связанные с преступной деятельностью подозреваемых.

Подозреваемым грозит от двух до восьми лет лишения свободы.