В Словакии поймали злоумышленников, перевозивших нелегалов из Украины и Сербии

Сотрудники полиции Словакии задержали четырех словаков, которые незаконно перевозили и трудоустраивали работников из Украины и Сербии.
Об этом сообщает Aktuality.
Злоумышленники с 2017 года обеспечили нелегальной работой более тысячи сербов и украинцев.
Рабочих набирали у них на родине и сажали в автобусы. Людям платили за их труд мало денег.
На данный момент не сообщили масштаб ущерба, нанесенного государству из-за неуплаты соответствующих налогов и сборов.
По делу были проведены обыски по четырем адресам в Братиславе и Трнаве, изъяты компьютеры, мобильные телефоны и документы, связанные с преступной деятельностью подозреваемых.
Подозреваемым грозит от двух до восьми лет лишения свободы.
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