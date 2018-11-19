19 ноября 2018, понедельник

В Словакии поймали злоумышленников, перевозивших нелегалов из Украины и Сербии

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Подозреваемым грозит тюремное заключение

Подозреваемым грозит тюремное заключение

Сотрудники полиции Словакии задержали четырех словаков, которые незаконно перевозили и трудоустраивали работников из Украины и Сербии.

Об этом сообщает Aktuality.

Злоумышленники с 2017 года обеспечили нелегальной работой более тысячи сербов и украинцев.

Рабочих набирали у них на родине и сажали в автобусы. Людям платили за их труд мало денег.

На данный момент не сообщили масштаб ущерба, нанесенного государству из-за неуплаты соответствующих налогов и сборов.

По делу были проведены обыски по четырем адресам в Братиславе и Трнаве, изъяты компьютеры, мобильные телефоны и документы, связанные с преступной деятельностью подозреваемых.

Подозреваемым грозит от двух до восьми лет лишения свободы.

«Диалоги о будущем»

Новое Время представляет: «Диалоги о будущем» с Уильямом Тейлором, Павлом Шереметой и Дмитрием Кулебой.

Киев-Вашингтон-Брюссель
Какое место занимает Украина в этом треугольнике? Какой нашу страну видят в Европе и США?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове