В Словакии обсуждают возможность досрочных выборов из-за убийства журналиста

Входящая в коалицию Словацкая партия Most-Híd предложила провести досрочные выборы в стране из-за убийства журналиста-расследователя Яна Кучака и его девушки.

Как сообщает Европейская правда со ссылкой на SME, на съезде партии решили обсудить этот вопрос с коллегами из другой коалиционной партии SNS.

Партия Most-Híd также заявила о намерении выйти из коалиции, если правительство не поддержит их предложение о досрочных парламентских выборах. Это может привести к досрочному прекращению полномочий парламента.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пока не поддержал идею досрочных выборов.

Напомним, неизвестные убили в Словакии 27-летнего журналиста Яна Кучака и его девушку. Они были застрелены в своем доме в городе Велка-Мака.

В полиции считают, что убийство может быть связано с профессиональной деятельностью Кучака, который занимался журналистскими расследованиями.

В частности, в его последнем материале от 9 февраля шла речь о налоговом мошенничестве, связанном с элитным жилым комплексом в Братиславе.

Этот скандал спровоцировал в Словакии массовые протесты, во время которых митингующие требовали отставки главы МВД Роберта Калинака, у которого были деловые связи с застройщиком.

Правительство Словакии предложило миллион евро за информацию, которая поможет раскрыть резонансное убийство.

Убийство Кучака вынудило десятки тысяч человек выйти на улицы городов страны. Акции протеста стали самыми массовыми за последние 20 лет.