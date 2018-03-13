В Словакии обсуждают возможность досрочных выборов из-за убийства журналиста

Входящая в коалицию Словацкая партия Most-Híd предложила провести досрочные выборы в стране из-за убийства журналиста-расследователя Яна Кучака и его девушки.
Как сообщает Европейская правда со ссылкой на SME, на съезде партии решили обсудить этот вопрос с коллегами из другой коалиционной партии SNS.
Партия Most-Híd также заявила о намерении выйти из коалиции, если правительство не поддержит их предложение о досрочных парламентских выборах. Это может привести к досрочному прекращению полномочий парламента.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пока не поддержал идею досрочных выборов.
Напомним, неизвестные убили в Словакии 27-летнего журналиста Яна Кучака и его девушку. Они были застрелены в своем доме в городе Велка-Мака.
В полиции считают, что убийство может быть связано с профессиональной деятельностью Кучака, который занимался журналистскими расследованиями.
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В частности, в его последнем материале от 9 февраля шла речь о налоговом мошенничестве, связанном с элитным жилым комплексом в Братиславе.
Этот скандал спровоцировал в Словакии массовые протесты, во время которых митингующие требовали отставки главы МВД Роберта Калинака, у которого были деловые связи с застройщиком.
Правительство Словакии предложило миллион евро за информацию, которая поможет раскрыть резонансное убийство.
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Убийство Кучака вынудило десятки тысяч человек выйти на улицы городов страны. Акции протеста стали самыми массовыми за последние 20 лет.
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