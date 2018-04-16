В Словакии десятки тысяч людей вышли на антиправительственные протесты

Более 30 000 словаков вновь вышли на улицы Братиславы с требованием расследования убийства журналиста Яна Кучака (иллюстративное фото)

В столице Словакии Братиславе более 30 тысяч человек вышли на антиправительственный протест в Братиславе.

Участники акции требовали полного расследования после убийства журналиста Яна Кучака, сообщает DW.

Активисты требовали увольнения начальника полиции Тибора Гаспара.

Организаторы протестов заявили, что отставки главы правительства Роберта Фицо и главы МВД Роберта Калинака, произошедшие в марте, не восстановили доверие словаков к власти.

Протесты также прошли в городе Гуменне, что на востоке Словакии.

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Напомним, 25 февраля были найдены мертвыми 27-летний журналист и его девушка в их доме в городе Велка-Мака. Кучак работал над темой о мошенничестве с деньгами ЕС и возможной причастности к этому итальянской мафии из клана Ндрангета.

В связи с убийством Кучака премьер-министр Словакии Роберт Фицо подал в отставку. Новым премьером Словакии назначен Петер Пеллегрини. Под его руководством также было сформировано новое правительство.